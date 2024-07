Massiver Angriff auf das französische TGV-Bahn-Netz

Am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris haben Unbekannte Anschläge auf das Schnellzugnetz der französischen Bahn SNCF verübt. Die SNCF sprach am Freitag von einem "massiven Angriff" mit dem Ziel, das Netz lahmzulegen. In der Nacht zu Freitag seien unter anderem Brandanschläge verübt worden, um Einrichtungen zu beschädigen, teilte die Bahngesellschaft mit. Auch zwischen Deutschland und Frankreich kommt es zu Verspätungen und Ausfällen.