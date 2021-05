Maskenpflicht sorgt für Diskussionen in Pflegeheim

Seit einem Jahr gilt Maskenpflicht in Deutschland. Wie trotz Impfungen mit der Maskenpflicht umgegangen werden soll, sorgt in einem Seniorenheim in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) für Diskussionen.