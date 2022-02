Masken- und Testpflicht in baden-württembergischen Schulen wohl bis mindestens Ostern

Seit Mitte November ist in Baden-Württembergs Schulen das Maskentragen zum Schutz vor Corona Pflicht. Jetzt ist ein Ende in Sicht. Über das Datum wird noch gestritten.

Die Masken- und Testpflicht in baden-württembergischen Schulen könnte spätestens nach den Osterferien auslaufen, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag. "Die Möglichkeit besteht", sagte er, "es ist jetzt nicht so, dass ich das ausschließen würde." Der erste Schultag nach den Osterferien ist der 25. April. Nach der ferienbedingten Pause finde das Leben ohnehin stärker im Freien statt, weshalb eine solche Lockerung vorstellbar sei, erläuterte der Regierungschef.

Könnte die Maskenpflicht in Schulen und Kitas schon im März fallen?

Allerdings könnte es auch sein, dass die Masken- und Testpflicht in Schulen bundesweit schon gut einen Monat früher - zum 20. März - aufgehoben wird. Grund ist, dass dann die Rechtsgrundlage für die Corona-Auflagen ausläuft. Sollte die Ampel-Bundesregierung bis dahin keinen neuen Beschluss im Bundestag herbeiführen, können die Länder keine Schutzmaßnahmen mehr erlassen. Was eine mögliche Öffnungsklausel enthalten könnte, ist noch nicht klar.

Auf die Frage, ob die Maskenpflicht schon am 20. März aufgehoben werden könnte, wenn die meisten Corona-Auflagen entfallen, sagte Kretschmann: "Nein, das sehe ich jetzt nicht." Allerdings könne er auch noch nicht sagen, was in einem Monat sei.

"Ich bin ja nur Ministerpräsident und kein Prophet."

Corona-Tests an Schulen und Kitas bis mindestens Ostern

Der baden-württembergische Regierungschef geht aber davon aus, dass die Länder zumindest über die Maskenpflicht weiter verfügen können. "Dass der Instrumentenkasten leergeräumt wird, das hat noch niemand vorgeschlagen", sagte Kretschmann. Er dringt auch darauf, dass in den Schulen wenigstens bis Ostern weiter regelmäßig getestet wird.

Anfang Februar hatte die Regierung beschlossen, dass Corona-Tests in Schulen und Kindertagesstätten bis Ostern fortgesetzt werden sollen - die Kosten liegen bei 94,6 Millionen Euro.

Inzidenzen in Schulen und Kitas sind immer noch hoch

Auch Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) sagte, es sei noch zu früh, über einen Abbau der Schutzmaßnahmen zu sprechen. Die Inzidenz in Kindergärten und Schulen sei hoch - bei den Sechs- bis Neunjährigen liege sie derzeit bei 3.300, bei den Zehn- bis 19-Jährigen bei 3.000. "Von daher sind wir da auch noch im Bereich der Umsicht und Vorsicht und schauen, was wir an Möglichkeiten bekommen", sagte die Ministerin. "Wir warten jetzt nochmal, was aus Berlin kommt." Es werde aber unter anderem Expertengespräche zu diesem Thema geben, um die nächsten Schritte abzustimmen.

Maskenpflicht und Corona-Tests an Schulen lösen Diskussionen aus

Schopper sagte, die Vorsichtsmaßnahmen würden in den Ländern sehr unterschiedlich angegangen.

"Aber wir sind vom Infektionsgeschehen noch nicht so, dass man sagen könnte, da kann man das Partyfass gleich anstechen."

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht das ähnlich: "Wir müssen jetzt durchhalten und weiter Masken und Tests akzeptieren, damit dann im Frühjahr und Sommer umso schneller auf aktuelle Einschränkungen verzichtet werden kann", sagte ein Sprecher.

Seit Tagen wird bundesweit darüber diskutiert, wie weit die Vorsichtsmaßnahmen an den Schulen zurückgefahren werden sollen. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat gefordert, die Pflicht zu anlasslosen Corona-Tests an Schulen aufzuheben und auch die Maskenpflicht zu überprüfen. Der Deutsche Lehrerverband warnte hingegen davor, alle Vorsichtsmaßnahmen auf einmal fallen zu lassen.

Schulen und Kitas: Wer muss sich künftig nicht mehr testen lassen?

Wer frisch geimpft oder genesen ist oder eine Booster-Impfung bekommen hat, muss sich künftig nicht mehr regelmäßig testen lassen. Das gilt für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrkräfte und Kita-Personal. Bislang waren nur Geboosterte von der Testpflicht ausgenommen.

Ungeimpfte müssen weiterhin dreimal pro Woche einen Schnelltest machen oder zweimal pro Woche einen PCR-Test. Das gilt auch für Geimpfte oder Genesene, deren Zweitimpfung oder Genesung schon mehr als drei Monate zurückliegt und die nicht geboostert sind.