Seit Montag müssen baden-württembergische Schüler ab Klasse fünf auch im Unterricht Maske tragen. Nach Kritik aus den Schulen wird die Maskenpflicht nun gelockert - allerdings nicht im Unterricht.

Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg dürfen die Maske künftig in der Pause auf dem Schulhof abnehmen. Also nur außerhalb des Schulgebäudes und auch nur dann, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen eingehalten werden kann. Das teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit.

"Wir reagieren damit auf nachvollziehbare und berechtigte Rückmeldungen aus der schulischen Praxis", hieß es aus dem CDU-geführten Ministerium. Seitdem Anfang der Woche die Maskenpflicht im Unterricht für Schüler ab der fünften Klasse eingeführt wurde, habe es zahlreiche Rückmeldungen aus den Schulen und von Eltern gegeben. Die dauerhafte Maskenpflicht sei eine "besondere Belastung" für Schüler und Lehrer. Außerdem gilt auch in Zwischen- und Abschlussprüfungen keine Maskenpflicht mehr, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Landesschülerbeirat fordert mehr Luftfilter

An der Maskenpflicht im Unterricht ab der fünften Klasse ändert sich damit zunächst jedoch nichts. Der Landesschülerbeirat hat die Maßnahme bereits als "nicht optimal" kritisiert. Die Sprecherin des Beirats, Elisabeth Schilli, forderte im SWR stattdessen mehr Luftfilter in Klassenräumen: "Dadurch würde man auch dem Lüftungsproblem entgehen, das ja auch noch nicht ganz geklärt ist - wie das funktioniert, wenn es Minusgrade hat." Bei der Pandemiebekämpfung helfen könne auch "ein rollierendes System, bei dem ein Teil der Klasse zuhause bleibt und der andere Teil da ist". Eine Rückkehr zum Wechselunterricht in halben Klassen fordert angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen unter anderem auch der Philologenverband.

Außerschulische Nutzung von Schulen wieder möglich

Kritik hatte es auch daran gegeben, dass die Schulgebäude seit Ausrufung der Pandemiestufe 3 nicht mehr für außerschulische Zwecke genutzt werden konnten. Laut Kultusministerium habe das vor allem Musikschulen oder Volkshochschulen getroffen. Daher werde die Regelung wieder zurückgenommen und die außerschulische Nutzung wieder unter "strengen Hygieneauflagen" ermöglicht.