Verschärfte Corona-Maßnahmen an Überlinger Realschule

In allen Schulen in Baden-Württemberg gilt ab der 5. Klasse die Maskenplicht jetzt auch im Unterricht. Für Lehrer und Schüler heißt das teilweise bis zu acht Stunden am Stück sprechen und atmen mit Mund-Nasen-Schutz.