BW verlängert Maskenpflicht in Innenräumen und Schulen bis 2. April

Eigentlich sollten viele Corona-Maßnahmen ab Sonntag wegfallen. Das Land BW nutzt eine Übergangsfrist: In Innenräumen und Schulen bleibt die Maskenpflicht bis 2. April bestehen.

Wegen der hohen Infektionszahlen will die Landesregierung in Baden-Württemberg die Corona-Regeln am 20. März noch nicht vollständig auslaufen lassen. Deshalb gilt bis zum 2. April weiterhin die Maskenpflicht in Innenräumen und Schulen. Man werde die zweiwöchige Übergangsfrist nutzen, kündigte Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) am Dienstag bei einer Regierungspressekonferenz an.

"Wir halten das angesichts des heftigen Infektionsgeschehens, das wir in Deutschland und Baden-Württemberg haben, für zwingend notwendig", sagte Strobl. Zuvor hatten sich bereits Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) gegen die Abschaffung der Maskenpflicht in Innenräumen ausgesprochen.

Strobl: Bund entzieht Ländern den "Instrumentenkasten"

Strobl kritisierte, dass der Bund den Ländern jetzt im Kampf gegen die Pandemie die Verantwortung zuschiebe, ohne dass diese den Instrumentenkasten zur Verfügung hätten. Man ziehe notgedrungen die Karte der Übergangsfrist.

Nach einem Bund-Länder-Beschluss sollen eigentlich zum 20. März alle tiefgreifenderen Maßnahmen wegfallen. Nur ein sogenannter Basisschutz soll aber bleiben. Der Entwurf der Ampel-Regierung sieht lediglich eine Maskenpflicht in Pflegeheimen, Kliniken und im Nahverkehr vor - und eine Testpflicht in Heimen und Schulen.

Bundestag berät am Mittwoch über Gesetzentwurf

Sollte sich die Corona-Lage regional verschärfen, können die Länder demnach per Parlamentsbeschluss strengere Regeln einführen, wenn auch nicht mehr alle bisher verfügbaren. Eine Hotspot-Regelung soll den Ländern aber weiterhin Eingriffsmöglichkeiten geben.

Am Mittwoch wird der Bundestag erstmals über einen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgelegten Gesetzentwurf beraten. Dabei geht es um eine neue Rechtsgrundlage für Beschränkungen, wenn die jetzige ausläuft.

Lauterbach: Länder sollen Übergangsfrist und "Hotspot-Regelung" nutzen

Lauterbach rief die Länder am Dienstag dazu auf, die Übergangsfrist bis zum 2. April zu nutzen. Anschließend könnten sie auf die geplanten Regelungen für Regionen mit hoher Inzidenz setzen. "Die Länder müssen es anpacken. Das haben jetzt einige Länder, zum Beispiel Brandenburg, auch getan. Die gehen nach vorne und sagen: Wir verlängern fast alles, was wir haben, und dann nehmen wir die neuen Hotspot-Regelungen", sagte Lauterbach im ARD-"Morgenmagazin".

Ab dem 2. April müssten die Länder die neuen "Hotspot-Regelungen" nutzen, um das Geschehen in den Griff zu bekommen. Lauterbach: "Das können sie - und das kann zur Not auch darauf hinauslaufen, dass wenn die Situation in einem ganzen Bundesland so prekär ist, dass ein ganzes Bundesland sich zum Hotspot erklärt, wie das jetzt zum Beispiel Bayern überlegt." Es werde keinen Freedom Day geben, betonte der Bundesminister. Wir seien nicht in der Situation, als dass man jetzt alle Maßnahmen fallen lassen könne, so Lauterbach.

Außer BW nutzen weitere Bundesländer die Übergangsfrist

Auch in Bayern soll es bis 2. April bei den bisherigen 2G- und 3G-Zugangsregeln und Maskenpflichten in Schulen oder im Handel bleiben. Thüringen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wollen ebenso von der Übergangsregelung Gebrauch machen.

Auch Nordrhein-Westfalen plant nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, die mögliche Übergangsregelung bis zum 2. April zu nutzen. Mit einer konkreten Entscheidung der CDU/FDP-Landesregierung wird aber erst gerechnet, wenn der Bundestag über das künftige Infektionsschutzgesetz abgestimmt hat.

Die saarländische Landesregierung verlängerte die aktuelle Verordnung vorerst bis zum 31. März. Dies sei vorsorglich geschehen, um auf die möglichen Änderungen des Bundesgesetzes kurzfristig reagieren zu können, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.