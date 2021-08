Die neue Corona-Verordnung ermöglicht eine Wiedereröffnung der Clubs - Besucher müssen auf der Tanzfläche bislang aber eine Maske tragen. Ein neues Hygienkonzept soll das ändern.

Endlich mal wieder richtig feiern, die Nacht durchtanzen und erst im Morgengrauen nach Hause gehen: Die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg sieht eine inzidenzunabhängie Öffnung der Clubs vor. Bei Clubgängern und Clubbetreibern war die Freude am Anfang dementsprechend groß. Doch schon kurz darauf folgte der Dämpfer: Auf der Tanzfläche soll eine Maskenpflicht gelten. Die Reaktion der Clubbesitzer im Land fiel verhalten aus, so Daniel Ohl, Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Unter diesen Bedingungen hätten viele signalisiert, ihre Clubs geschlossen lassen zu wollen. "So können wir nicht öffnen", sagte auch Tobias Rückle vom Clubkollektiv in Stuttgart.

Auf der Suche nach einem Kompromiss: Ausarbeitung eines Hygienekonzepts

Das baden-württembergische Sozialministerium hat mittlerweile eingelenkt. Mit einem entsprechenden Hygienekonzept soll es möglich sein, dass die Maskenpflicht auf der Tanzfläche bald entfällt.

Doch dieses Konzept muss erst einmal entwickelt werden. Laut Ohl würde der Dehoga Baden-Württemberg gemeinsam mit Vertretern der Club- und Diskothekenbetreiber in enger Abstimmung mit dem Sozialministerium "mit Hochdruck" an der Ausarbeitung eines Muster-Hygienekonzepts arbeiten. Ein erster Entwurf soll laut Rückle am Freitag im Laufe des Tages an das Sozialministerium übermittelt werden. Dann heißt es Abwarten.

Clubbesitzer hoffen auf Klarheit

Die großen Re-Opening Partys die jetzt am Wochenende schon hätten stattfinden sollen? Verschoben auf das nächste Wochenende, wie zum Beispiel im Club "Kowalski" in Stuttgart. Manche aber auch auf unbestimmte Zeit. Der Stuttgarter Club "Dilayla" hat dagegen bereits am Donnerstag wieder seine Tore geöffnet - trotz geltender Maskenpflicht. Die Resonanz sei trotzdem gut gewesen, die Leute glücklich, so Betreiber Yusuf Oksaz. Den Club nur mit Barbetrieb zu öffnen, sei für ihn nicht infrage gekommen.

"Das Dilayla ohne Tanzbetrieb aufzumachen, ist Blödsinn."

Oksaz hofft, dass die Maskenpflicht in den Clubs bald der Vergangenheit angehört. Wann genau sich die Clubs auf eine Öffnung ohne Maskenpflicht einstellen können, sei aber noch nicht klar, so Rückle vom Clubkollektiv. "Öffnungen wird es aber sicher geben", meinte er. Und auch Dehoga-Sprecher Ohl zeigte sich zuversichtlich, dass in den nächsten Tagen ein Ergebnis vorliegen werde.