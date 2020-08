Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich gemeinsam mit der Bundeskanzlerin geeinigt, dass künftig in weiten Teilen Deutschlands ein Bußgeld gegen Maskenverweigerer von mindestens 50 Euro erhoben wird. In Baden-Württemberg soll das allerdings nicht ab sofort gelten.

In Baden-Württemberg ist noch unklar, wann das Mindestbußgeld für Maskenverweigerer wie von Bund und Ländern beschlossen angehoben wird. Derzeit laufe die Abstimmung zwischen dem Staatsministerium und den zuständigen Ressorts, teilte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur mit.

Eventuell seien auch noch Beschlüsse im Corona-Lenkungskreis und im Ministerrat nötig, so ein Sprecher des Sozialministeriums. Außerdem müssten unter anderem die entsprechenden Verordnungen angepasst werden.

Keine bundesweit einheitliche Regelung

Bund und Länder hatten am Donnerstag in einer gemeinsamen Beratung beschlossen, Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen konsequenter zu ahnden. Auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen konnten sie sich aber nicht einigen. Sachsen-Anhalt macht nicht mit. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte am Donnerstagabend in den ARD-"Tagesthemen", die Infektionszahlen in seinem Bundesland seien niedrig. Verschärfungen könne er da kaum vor den Bürgern oder Gerichten begründen.

Für das neue Bußgeld ist unerheblich, ob die Maske lediglich "nasenfrei", unter dem Kinn oder gar nicht getragen wird. Wer sie nicht wie vorgeschrieben vor Mund und Nase hat, soll künftig mindestens 50 statt wie bisher in Baden-Württemberg 25 Euro zahlen. Ausgenommen sind Verstöße in Bussen und Bahnen - hier bleibt die Strafe von bisher mindestens 100 Euro bestehen.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte zuvor das Bußgeld in manchen Ländern als "lächerlich wenig" bezeichnet. Wer keine Maske trage, gefährde andere Menschen. Deshalb brauche es auch eine anständige Sanktion, so der CDU-Politiker. 50 Euro seien als Mindesthöhe "okay". Er erinnerte aber auch daran, dass in Baden-Württemberg "bis zu 250 Euro fällig werden können".