Nach Sachsen, Bayern und Thüringen deutet sich auch in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht an. Ministerpräsident Kretschmann geht derweil davon aus, dass Kontaktbeschränkungen noch Monate andauern werden.

Dauer 1:30 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Landesregierung berät über Einführung von Maskenpflicht im ganzen Land In einigen Städten in Baden-Württemberg gilt schon eine Maskenpflicht, zum Beispiel beim Einkaufen oder in Bussen und Bahnen. Womöglich wird diese Pflicht bald auf das ganze Land ausgeweitet. Video herunterladen (3,6 MB | MP4)

Das grün-schwarze Kabinett in Baden-Württemberg berät heute über die Einführung eines verpflichtenden Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe eine solche Vorgabe auf die Tagesordnung setzen lassen, hieß es am Montag.

Auch Gesundheitsminister Manfred Lucha und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) haben sich bereits für eine Maskenpflicht ausgesprochen. "Ich befürworte eine Verpflichtung zum Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen, im ÖPNV und in den Pausen auf den Schulhöfen, wenn die Schulen wieder eröffnen", sagte Lucha.

Masken in Baden-Württemberg bislang "dringend empfohlen"

Sachsen hat bereits eine Maskenpflicht eingeführt, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern ziehen in der kommenden Woche nach. Auch Kommunen in Baden-Württemberg schreiten schon voran. Nach Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) plant auch die Stadt Tübingen die Einführung einer Maskenpflicht. Für den Rest von Baden-Württemberg gilt bisher lediglich eine "dringende Empfehlung".

Gesundheitsminister Lucha sagte, er mache sich keine Sorgen über mangelnde Angebote: "Es ist ja so, dass sich die Bürgerinnen und Bürger diese Masken selbst besorgen. Wir empfehlen ja keine medizinischen Produkte, sondern die oft selbst gemachte oder zu kaufende normale Schutzmaske."

Im Anschluss an die Kabinettssitzung am Vormittag will Kretschmann um 12.00 Uhr mit Lucha und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Öffentlichkeit informieren. Dabei geht es nicht nur um Masken, sondern auch um die allgemeine Corona-Lage, die Notbetreuung von Kindern und erste Schritte der Schulöffnung.

In Baden-Württemberg wird weiter darüber diskutiert, ob die Schulferien teilweise ausfallen sollten. Kultusministerin Eisenmann lehnt das ab, kündigte für den Sommer aber freiwillige Nachhilfe-Angebote an. Ab Mai soll es außerdem kleine Lerngruppen geben für Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen Wochen Schwierigkeiten hatten.

Kretschmann rechnet mit längeren Kontaktbeschränkungen

Kretschmann geht nach eigener Aussage davon aus, dass die Kontaktbeschränkungen in der Coronakrise noch länger andauern werden. "Sicher ist mit Monaten zu rechnen und nicht mit Wochen", sagte Kretschmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Abstandsgebot, keine Gruppen und Hygienemaßnahmen werden uns noch lange begleiten."