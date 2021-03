Ab kommender Woche soll es auch an den Grundschulen im Land eine Maskenpflicht geben. Dies hat der SWR aus Regierungskreisen erfahren. Auch für die Klassenstufen 5 und 6 soll sich einiges ändern.

Angesichts steigender Corona-Fallzahlen sollen Lehrkräfte und Schüler ab kommenden Montag auch an Grundschulen Masken tragen müssen. Dies sei eine notwendige Maßnahme für den Gesundheitsschutz, so die baden-württembergische Landesregierung.

Nachdem die Grundschulen in dieser Woche vom Wechselunterricht in den Regelbetrieb übergegangen sind, war die Forderung nach einer Maskenpflicht immer lauter geworden. Der Städtetag hatte sich ebenso dafür ausgesprochen wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Eine Maskenpflicht an Grundschulen sei vernünftig und entspreche den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, so die GEW-Vorsitzende Monika Stein gegenüber dem SWR.

Wechselunterricht in Klassen 5 und 6

Zudem soll an den weiterführenden Schulen künftig Wechselunterricht möglich sein, um in den Klassen 5 und 6 die Abstandsregeln einhalten zu können. Dies hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vor der Landtagswahl noch abgelehnt.