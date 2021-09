Maskenpflicht an BW-Schulen bleibt auf unbestimmte Zeit

Die Maskenpflicht an den Schulen wird auf unbestimmte Zeit verlängert. Das sagte Kultusministerin Schopper im baden-württembergischen Bildungsausschuss.

Vor den Sommerferien hieß es, wenn die Schule wieder losgehe im Herbst, müssten dort alle zwei Wochen lang eine Maske tragen. Damit wollte die Landesregierung verhindern, dass Reiserückkehrer ein unliebsames Souvenir namens Corona-Infektion aus dem Urlaub mitbringen und in die Schulen tragen.

Am Donnerstag kündigte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) im Bildungsausschuss des Landtags allerdings an, dass die Masken am folgenden Montag keineswegs fallen würden. Man behalte die Maskenpflicht vielmehr bei, um den Präsenzunterricht und die gelockerten Quarantäneregeln an den Schulen weiter garantieren zu können, sagte sie.

Das bleibt erst einmal: Schülerinnen und Schüler dürfen die Masken noch nicht fallen lassen.

Ein Tausendstel der Schüler im Land ist corona-posiitiv

Die Infektionszahlen gehen derzeit nach oben, aber auch zehn Tage nach Schulstart seien sie gering, so die Ministerin. 0,1 Prozent der 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler wurden demnach bisher positiv getestet und mussten in Quarantäne. In genauen Zahlen sind das 1.492 Schülerinnen und Schüler, außerdem 39 Lehrkräfte an insgesamt 795 Schulen im Land.

Schopper führte weiter aus, dass man sich lediglich an das halte, was Fachleute wie Virologen empfehlen - Masken seien das probateste Mittel gegen eine Weiterverbreitung des Virus. Damit habe man auch eine Quarantänereglung ermöglicht, die einen Lockdown durch die Hintertür im wesentlichen erspare.

Streit um Fördergeld für Luftfilter - von Bund oder Land?

Aus welchem Topf kommt jetzt das Geld für die Luftfilter in den Klassenzimmern? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Arne Dedert

Vor etwa zwei Monaten hatte die Bundesregierung beschlossen, den Kauf von Luftfiltern für Schulen mit 200 Millionen Euro zu fördern. Am Mittwoch wurde allerdings nach einer Grünen-Anfrage beim Bundeswirtschaftsministerium bekannt, dass bisher kein einziges Bundesland dieses Geld angefordert hat. Das verteidigte die Kultusministerin mit dem zeitlichen Ablauf. Erst Ende August sei klar gewesen, wie hoch die Mittel genau seien und unter welchen .Bedingungen sie abgerufen werden könnten.

Das war dem Land aber zu spät - da hatte Grün-Schwarz schon ein eigenes Förderprogramm ins Leben gerufen mit 70 Millionen Euro. Und das lief bereits, sagte Schoppe. Jetzt gebe es Überschneidungen und man müsse schauen, wie man die beiden Förderprogramme unter einen Hut bekomme, sprich das Bundes- in das Landesprogramm integriere.