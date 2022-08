Ab 1. August dürfen nur Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gehen, die eine Masern-Impfung haben. Doch einige Nachweise fehlen noch - zum Beispiel in Ulm und der Region.

Sendung am So. , 31.7.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW