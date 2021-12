Maschinenbauer zuversichtlich für 2022

Der Maschinenbau in Baden-Württemberg will 2022 mehr umsetzen. "Wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Jahr das Rekordergebnis von 2018 erreichen können", sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes VDMA Baden-Württemberg, Dietrich Birk, der Deutschen Presse-Agentur. 2021 konnte die Branche ihre Ziele nicht erreichen. "Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte machten sich Lieferengpässe bemerkbar. Wir erwarten deshalb, dass ein Teil der für dieses Jahr geplanten Umsätze erst im nächsten Jahr kommen wird", so Birk. Dank der Kurzarbeit habe es in der Corona-Krise keine Entlassungswellen gegeben. Die Branche beschäftige in Baden-Württemberg weiter über 300.000 Menschen und die Zeichen stünden auf Neueinstellungen. "Es gibt eher die Schwierigkeit, genügend qualifizierte Beschäftigte zu finden", sagte Birk.