Eltern kämpfen gegen marode Schulgebäude in Lörrach

Die Grippesaison ist in vollem Gange. Vor allem überdurchschnittlich viele Kinder infizieren sich derzeit mit Influenza, mit Rhinoviren oder dem RS Virus. Das melden die Ärztinnen und Ärzte in Deutschlands größtem Kinderkrankenhaus, dem Olgahospital in Stuttgart. Was dem Personal dort vor allem zu schaffen macht: Die Notaufnahme ist so gut wie immer voll, obwohl das gar nicht sein müsste.