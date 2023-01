Marlon Werthmann will in die NFL

Beim Fechten denken wir in BW sofort an den Olympiastützpunkt in Tauberbischofsheim.

Was oft vergessen wird: nicht wenige Athlet*innen die dort trainieren, sind bei der TSG Reutlingen groß geworden.

Und bei der TSG Reutlingen treffen sich auch einmal im Jahr Fechterinnen aus verschiedenen Nationen.

Beim All Star Cup. Mit dabei zwei Frauen, bei denen es um mehr als das Duell ging.