Schauspielerin Maria Furtwängler erhält Verdienstorden für Engagement

Die Schauspielerin und Produzentin Maria Furtwängler erhält die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. Die Schauspielerin ist unter anderem aus dem "Tatort" bekannt. Die 55-Jährige werde am Samstag für ihr vielfältiges soziales und humanitäres Engagement ausgezeichnet, teilte das Staatsministerium am Montag mit. Furtwängler hatte sich zuletzt vor allem für die Gleichberechtigung und die Frauenquote stark gemacht. Wiederholt ausgezeichnet wurde sie auch für ihren Einsatz gegen Gewalt an Kindern. Der Orden ist die höchste Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg.