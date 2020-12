Die Finanzierung des geplanten Expo-Engagements in Dubai hat sich zu einer handfesten Affäre ausgeweitet. Was wusste CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann? Die Kultusministerin wurde dazu am Freitag im Untersuchungsausschuss befragt.

Sendung am Fr , 18.12.2020 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW