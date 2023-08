Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) ist Anfang August bei der Einreise in die Türkei mehrere Stunden von der türkischen Polizei festgehalten worden. Sie erfuhr am Flughafen in Antalya, dass ein Haftbefehl gegen sie in der Türkei vorliegt. Einige Stunden später wurde sie wieder frei gelassen - auch nach dem Einsatz des Auswärtigen Amtes.