Mannheimer HC bleibt souveräner Tabellenführer vor der Winterpause

In Mannheim hat nicht nur Eishockey eine lange Tradition, nein: Auch Feldhockey ist in der Quadratestadt eine große Nummer. Die Spielerinnen vom Mannheimer HC sind in der Bundesliga momentan unangefochten die Nummer 1 – und mit Sonja Zimmermann steht sogar eine zweimalige Vize-Europameisterin im Kader. Heute stand das letzte Spiel vor der Winterpause gegen München an. Und es war ein erfolgreicher Abschluss im Freien.