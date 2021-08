Mit einer Opern- und Operettengala beginnen am Samstagnachmittag die Zwingenberger Schlossfestspiele. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Aufführungen in die Eberbacher Stadthalle verlegt. Für die beiden Galas um 17 und um 20 Uhr gibt es noch Karten. Am Sonntag, steigt das traditionelle musikalische Familienfest der Schlossfestspiele am Zwingenberger Sportplatz.