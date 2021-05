Nach einem größeren Corona-Infektions-Ausbruch bei der Johannes-Diakonie in Schwarzach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist eine zweite Person an den Folgen der Infektion gestorben. Fünf Bewohner der Einrichtung sind weiterhin im Krankenhaus.

Das hat ein Sprecher des Unternehmens mitgeteilt. Ende April hatte die Behinderten-Einrichtung mit Sitz in Mosbach für den Standort Schwarzach 40 Infektionen gemeldet. Betroffen waren die seinerzeit noch nicht geimpften Bewohner und Bewohnerinnen zweier Wohnhäuser sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Johannes-Diakonie in Schwarzach SWR

Impfungen sind angelaufen

Die übrigen positiv Getesteten seien weitestgehend symptomfrei, aber noch in Quarantäne. Seit vergangener Woche haben alle impfwilligen Bewohner und Mitarbeiter der Johannes-Diakonie in Mosbach und Schwarzach ihre Erst-Impfung erhalten. Seit Wochen waren mobile Impfteams in der Einrichtung unterwegs. Verimpft wurden hier seit Jahresanfang mehr als 1.500 Impfdosen. Die Johannes-Diankonie in Mosbach ist die größte Behinderten-Einrichtung in Baden.

Wirbel um fehlerhafte Masken im Februar

Im Februar hatte es Wirbel um fehlerhafte FFP2-Masken in der Einrichtung gegeben. Das Land hatte der Johannes-Diakonie mehr als 100.000 Stück zur Verfügung gestellt. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass diese mangelhaft waren, wurde eine Rückrufaktion gestartet. Grund: Viele der ausgelieferten Masken hätten nicht den europäischen Sicherheitsnormen entsprochen. Die Johannes-Diakonie hatte daraufhin den Bestand untersucht und zahlreiche mangelhafte Exemplare aussortiert.