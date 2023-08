Mannheim: Untergetauchter mutmaßlicher Steinewerfer in U-Haft

Über einen Monat war der 19-Jährige untergetaucht; nun hat ihn die Polizei gefasst. Er und ein Komplize sollen Steine und Hantelscheiben auf Autos in Mannheim geworfen haben.

Mehr als einen Monat nachdem er untergetaucht ist, wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger in Mannheim festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft, da er im Verdacht steht, mit einem weiteren jungen Mann im vergangenen Jahr mehrere Gegenstände auf fahrende Autos und Lastwagen geworfen zu haben.

Komplize sitzt seit Juli in U-Haft

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim mitteilten, ist der ebenfalls 19 Jahre alte Komplize bereits seit Juli in U-Haft.

Die beiden Männer sollen zwischen dem 12. Mai und dem 28. Juli 2022 mindestens sechs Mal an einer Straße im Stadtteil Neckarstadt-West, Steine, Hantelscheiben und Werkzeug auf fahrende Autos geworfen haben. Ein Fahrer wurde bei einer Wurfaktion leicht verletzt, die anderen Fahrer kamen mit dem Schock davon. Folgeunfälle gab es keine.

Tatverdächtige durch DNA-Spuren ermittelt

DNA-Spuren führten zu den beiden jungen Männern, so die Polizei. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 5. Juli wurde einer der beiden festgenommen. Dem 19-Jährigen wurde wegen Mittäterschaft versuchter Mord sowie versuchte gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Der zweite Verdächtige wurde nun in einem Parkhaus festgenommen.