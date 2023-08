Zweiter mutmaßlicher Steinewerfer in U-Haft

Die beiden Männer sollen von Mitte Mai bis Ende Juli 2022

in mindestens sechs Fällen in der Mannheimer Neckarstadt-West unter anderem Steine, Hantelscheiben und Werkzeug auf Fahrzeuge geworfen haben. Ein Fahrer wurde dabei leicht verletzt, die anderen Fahrer kamen laut Polizei mit dem Schock davon. Insbesondere DNA-Spuren führten zu den beiden jungen Männern, so die Ermittler . Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 5. Juli nahm die Polizei den ersten der beiden fest. Die Vorwürfe: versuchter Mord in Mittäterschaft in vier Fällen, versuchte gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen und der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr in sechs Fällen vorgeworfen. Der jetzt festgenommene zweite Verdächtige, war seitdem

untergetaucht.