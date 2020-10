Zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr wurden Atemschutzmasken, Handschuhe und Schutzanzüge in Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen schnell knapp. Jetzt im Herbst wird die Corona-Situation wieder brisanter. Damit wächst die Sorge, ob die Schutzkleidung lang genug reicht - auch bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Neckar-Odenwald-Kreis.

Peter Maurus ist Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Neckar-Odenwald-Kreis. Die AWO betreibt dort unter anderem Wohn- und Pflegezentren, sowie Seniorenwohnanlagen.

Mitarbeiterin eines Seniorenheims betreut einen Bewohner (Symbolbild) Imago localpic

Wie sieht das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen in den AWO-Einrichtungen im Neckar-Odenwald-Kreis aus?

Peter Maurus: Die Lage ist bisher sehr gut, wir haben keine Bewohnerinnen oder Bewohner, die betroffen sind und auch keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wie groß ist denn bei Ihnen die Angst, dass es in einer der AWO-Einrichtungen im Land zu einem Corona-Ausbruch kommt? Zuletzt ist es ja in Stuttgart zu einem Ausbruch mit 30 Infizierten gekommen.

Da sind wir natürlich in Habachtstellung, wir prüfen täglich die Entwicklung, wie sieht es im Neckar-Odenwald-Kreis und den einzelnen Gemeinden aus.

Wir haben das Thema Schutzkleidung natürlich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das können wir als bisheriges Fazit ziehen: Es ist uns seit März gelungen, doch jeden Tag so viel Schutzkleidung zur Verfügung zu haben, dass wir immer unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen können.

Schutzkleidung reicht für etwa acht Wochen

Person in Schutzkleidung (Symbolbild) SWR Raphael Moos

Jetzt sind wir in dieser zweiten Corona-Welle drin, die Zahlen sind massiv. Haben Sie Stand jetzt noch genügend Schutzmaterial, wie zum Beispiel Atemschutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel, Schutzanzüge usw.?

Wir hatten das Glück, dass wir vor wenigen Tagen eine größere Bestellung aufgegeben haben und wir jetzt ein richtig gutes Lager haben für die nächsten acht Wochen. Wir stellen allerdings fest, dass beispielsweise bei Nitril-Handschuhen (Einmalhandschuhen) die Lieferketten zusammengebrochen sind. Bei diesen Handschuhen ist es ganz schlimm geworden, da muss man jetzt wirklich suchen, dass man überhaupt noch Lieferanten findet, die einen beliefern.

Sie haben gesagt, sechs bis acht Wochen sind Sie mit dem Schutzmaterial quasi sicher - und dann?

Es ist ein Bestand, der errechnet ist, wenn wir einen Corona-Ausbruch hätten in unseren Einrichtungen. Dass wir also für diese acht Wochen über entsprechendes Schutzmaterial verfügen. Wenn also so ein Fall ausbrechen würde, müssten wir uns natürlich schnellstmöglich auf die Suche machen, um weitere Schutzkleidung einzukaufen.

Aber der Markt ist relativ leergefegt?

Ja, der Markt ist auf jeden Fall nicht entspannt, sondern da zahlen sie auch zwischenzeitlich erhebliche Gelder, um überhaupt das Material zu bekommen.

Schutzkleidung für eine halbe Million Euro bestellt

Von welchen Kosten reden wir denn da?

Wenn man nur mal die FFP2-Maske nimmt, pro Bewohner braucht man zehn Stück am Tag, nach unserer Berechnung. Und wenn wir für alle unsere Einrichtungen das bräuchten, wären das allein an einem Tag 2.810 Masken à 4 Euro, mal hochgerechnet sind wir bei über 11.000 Euro am Tag.

Was haben Sie jetzt bezahlt für Ihren Bestand, der sechs bis acht Wochen hält?

Da haben wir über 500.000 Euro investiert.

Wer trägt diese Kosten am Ende?

Diese Kosten sind ja Corona-bedingte Kosten und die können wir dann gegenüber den Pflegekassen in Rechnung stellen, sodass wir dann von dort eine Erstattung erhalten. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner werden mit diesen Kosten nicht belastet.

Wie sieht es denn aktuell mit Besuchen der Bewohner in Ihren Einrichtungen aus? Wie ist das geregelt?

Bis zu zwei Besuche am Tag sind möglich. Die Angehörigen machen unglaublich toll mit, sie haben die Schutzmasken, sie haben die Hände-Desinfektion im Eingangsbereich. Im Zimmer kann man im Moment noch die Masken abnehmen. Sollten da natürlich jetzt weitere Problemfälle festgestellt werden im Neckar-Odenwald-Kreis, wird man da natürlich auch wieder die Maskenpflicht im Zimmer zwingend einführen.