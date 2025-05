per Mail teilen

In Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein zweijähriges Kind alleine im Schlafanzug und barfuß auf Erkundungstour gegangen. Passanten entdeckten den Kleinen und riefen die Polizei.

Der Ausflug des Zweijährigen in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist glimpflich ausgegangen. Die Tante des Jungen sollte eigentlich auf ihn aufpassen. Doch sie war am Montagmorgen wieder eingeschlafen. Das Kleinkind nutzte den Augenblick für eine kleine Erkundungstour und verließ alleine die Wohnung, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zweijähriger führt Polizei zu seinem Zuhause

Passanten entdeckten das Kleinkind in einer Straße - barfuß und im Pyjama. Sie kümmerten sich um den Jungen, bis die Polizei eintraf. Der Zweijährige konnte den Beamten zeigen, wo er wohnte. Er war nur etwa 200 Meter weit gelaufen. Als die Polizisten dort klingelten, öffnete die Tante des Kindes erstaunt die Tür. Sie hatte noch gar nicht mitbekommen, dass ihr Neffe fehlte. Die Eltern des Jungen kamen direkt nach Hause und konnten ihn laut Polizei unbeschadet in die Arme schließen.