Neue "Zweiburgenschule" wird eingeweiht

Mit einem großen Fest wird in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) der größte Schulneubau seit 30 Jahren eröffnet. Die neue "Zweiburgenschule" vereint die frühere Albert-Schweitzer-Grundschule und die Johann-Sebastian-Bach-Schule, beide waren marode. In der neuen Zweiburgenschule werden nun insgesamt 21 Klassen unterrichtet - das sind knapp 400 Schülerinnen und Schüler. Und das in einem hochmodernen Schulgebäude mit 35 Klassenzimmern, die mit Luftfiltern ausgestattet sind. Außerdem gibt es eine Mensa, Aufenthaltsräume, eine Lehrküche und eine riesige Sporthalle. Alles auf rund 6.000 Quadratmetern verteilt. Die Stadt Weinheim hat nach eigenen Angaben mehr als 25 Millionen Euro in den Schul-Neubau investiert.