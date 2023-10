Mannheim: Zwei Versammlungen zum Nahostkonflikt zur gleichen Zeit

In Mannheim gingen am Samstagabend an zwei verschiedenen Plätzen gleichzeitig Menschen für Israel und für Palästina auf die Straße. Die Versammlungen verliefen friedlich.

Auf dem Paradeplatz kamen gegen 18 Uhr rund 150 Menschen zu einer Solidaritätskundgebung für Israel zusammen. Bei der Pro-Israel-Kundgebung wird eine Flagge entwendet Während der Versammlung wurde nach Angaben der Polizei eine Israel-Flagge entwendet. Der Täter konnte festgenommen und die Flagge sichergestellt werden. Bei der Festnahme habe der Mann Widerstand geleistet. Eine weitere Person ist angezeigt worden, weil sie sich volksverhetzend geäußert habe. Rund 400 Menschen bei Pro-Palästina-Demonstration Rund einen halben Kilometer entfernt, auf dem Marktplatz, begann wenig später eine Pro-Palästina-Demonstration. Dabei kamen rund 400 Menschen zusammen. Einzelne Teilnehmer waren vermummt und müssen mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz rechnen. Zwei Personen wurden bereits angezeigt, weil sie Plakate mit sich trugen, deren Parolen strafverdächtig sind. Palästina-Versammlung erst am späten Nachmittag genehmigt Die Stadt hatte die Palästina-Versammlung zunächst verboten und zwar mit der Begründung, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Straftaten kommen werde. Der Verwaltungsgerichtshof entschied anders und gab am späten Samstagnachmittag die Genehmigung. Versammlungen verliefen friedlich Laut Polizeibericht verliefen die Versammlungen friedlich. Es sei zu keinen körperlichen Übergriffen gekommen.