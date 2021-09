Zwei Unfälle mit sechs Verletzten auf A61

per Mail teilen

Zwei Unfälle mit Lkws haben am Dienstagmorgen zeitweise zu Vollsperrungen auf der A61 zwischen Speyer und Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) geführt. Laut Polizei wurden insgesamt sechs Menschen verletzt. Zunächst waren aus noch unbekannter Ursache sieben Fahrzeuge, darunter ein Sattelzug, in Fahrtrichtung Hockenheim kollidiert. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt. In der Gegenrichtung zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer kam es wenige Minuten später zu einem weiteren Unfall mit zwei Sattelzügen. Hier wurden zwei Menschen leicht verletzt.