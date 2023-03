per Mail teilen

Zwei Männer sind in der Nacht zum Samstag aus der psychiatrischen Klinik in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) geflohen. Die Täter sind nach Angaben der Polizei weiter auf der Flucht.

Die beiden Männer flüchteten aus der geschlossenen Reha-Station des Maßregelvollzugs im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN). Sie brachen dafür ein Fenster im ersten Obergeschoss auf und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach den beiden Patienten geht auch am Samstag weiter, so die Polizei gegenüber dem SWR.

Patienten gelten als "nicht gefährlich"

Wie die Polizei mitteilte, seien die Patienten nach ärztlicher Einschätzung "nicht gefährlich". Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, sagte ein Sprecher. Die Fahndung nach den Flüchtigen laufe. Die 42 und 23 Jahre alten Männer waren auf Beschluss von Gerichten in Karlsruhe im PZN untergebracht.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zu den Geflüchteten machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe in Verbindung zu setzen (Telefon: 0721 666 5555).