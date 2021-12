Ein 27-jähriger Mann hat in der Nacht auf Donnerstag zwei 21-Jährige in Bensheim (Kreis Bergrstraße) mit einem Messer angegriffen und verletzt. Laut Polizei griff er zunächst einen der beiden Männer auf der Straße an, später verletzte er einen weiteren Mann in einer Shisha Bar. Der 27-Jährige konnte wenig später festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Verletzten erlitten Schnittverletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.