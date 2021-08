per Mail teilen

Zwei Lkw-Fahrer müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung am Heidelberger Landgericht verantworten. Im Juni 2020 hatten einer der Angeklagten und das spätere Opfer Rast auf der Rastanlage Kraichgau-Süd gemacht. Gemeinsam wollten sie zum Duschen auf einem nahe gelegenen Firmengelände gehen. Dort kam es dann laut Anklage zu einem Trinkgelage mit noch weiteren Personen und schließlich zum Streit. In dessen Verlauf soll erst einer der Angeklagten, später auch der andere auf ihren Kontrahenten ein-geschlagen und -getreten haben. Dabei erlitt das Opfer lebensgefährliche Verletzungen. Ein Urteil wird am kommenden Freitag erwartet.