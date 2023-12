Mannheim: Zwei junge Männer wegen versuchten Totschlags festgenommen

per Mail teilen

Die Polizei hat zwei 21-Jährige festgenommen, weil sie mit weiteren Männern im Frühjahr in Mannheim einen Mann lebensgefährlich verletzt haben sollen. Das Opfer wurde notoperiert.

Zwei heute 21-jährige Männer sollen bei einem Streit in den Mannheimer Quadraten Ende April dieses Jahres gemeinsam mit anderen Männern auf einen 19-Jährigen eingetreten und eingestochen haben. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Jetzt hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden sitzen in Untersuchungshaft. Zwei weitere Männer werden per Haftbefehl gesucht. Sie haben sich laut Staatsanwaltschaft Mannheim allerdings ins Ausland abgesetzt.

Auf Jugendlichen eingestochen, eingetreten und eingeschlagen

Die Polizei geht davon aus, dass im April nachts eine mindestens sechs-köpfige Gruppe erst in einen Streit mit dem 19-jährigen Opfer geraten war. Dann soll einer der Männer den 19-Jährigen auf den Boden geworfen haben. Einer der nun Festgenommenen hat nach Ansicht der Polizei dann mit einem Messer auf den Oberkörper des Opfers eingestochen. Der andere nun festgenommene Mann soll zusammen mit mindesten zwei weiteren Mitgliedern der Gruppe auf den am Boden liegenden 19-Jährigen eingetreten und eingeschlagen haben.

Opfer lebensgefährlich verletzt - Notoperation im Krankenhaus

Die Gruppe junger Männer soll erst aufgehört haben das Opfer zu attackieren, als zwei Bekannte des 19-Jährigen auf den Angriff aufmerksam wurden und zu Hilfe kamen. Die Angreifer flüchteten damals unerkannt. Durch den Angriff wurde der 19-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Zwei der Täter sollen sich ins Ausland abgesetzt haben

Die Ermittlungen und die Auswertung der Spuren haben laut Polizei und Staatsanwaltschaft Manheim jetzt zu den beiden festgenommenen 21-Jährigen sowie zu einem 23-Jährigen und seinem 19-jährigen Bruder geführt. Die beiden Brüder sollen sich nach der Tat ins Ausland abgesetzt haben. Sie werden per Haftbefehl gesucht. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern sind noch nicht abgeschlossen.