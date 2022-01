Zwei Jahre Corona-Hotline

Die Corona-Hotline des Landratsamts Rhein-Neckar hat seit Bestehen knapp 200.000 Anrufe beantwortet. Das teilte die Kreisverwaltung anlässlich der Gründung der Hotline vor zwei Jahren mit. Demnach führte der Bedarf an Informationen über Corona dazu, dass in Spitzenzeiten mehr als 3.600 Anfragen an einem Tag kamen. Das Personal für die Hotline wurde zunächst aus dem Gesundheitsamt rekrutiert, später auch aus anderen Stellen des Landratsamts. Derzeit arbeiten 31 Personen in der Hotline. Die Zahl der Anrufe verlaufe parallel zu den Wellenbewegungen der Pandemie, heißt es. Aktuell sorgen vor allem Fragen über Omikron und die Impflicht-Debatte für klingelnde Telefone.