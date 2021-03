per Mail teilen

In Schwetzingen sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Geldautomaten gesprengt. Die Täter erbeuteten rund 100.000 Euro, und auch der Sachschaden ist beträchtlich. Laut Polizei gibt es drei Verdächtige.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen kurz nach 3 Uhr mehrere Detonationen gehört. Dabei flogen Gesteinsbrocken bis auf die angrenzenden Straßen. Der Sachschaden an den beiden Pavillons der SB-Automaten und an parkenden Fahrzeugen liegt laut Polizei bei rund 200.000 Euro.

#Zeugengesucht! ❗ #Schwetzingen: #Sprengung zweier Geldautomaten - überregionale Fahndung mit @Polizei_KA, @PolizeiHN, @PP_Rheinpfalz, @Polizei_SuedHE https://t.co/GBoZ3phfvd https://t.co/UPUJsBjrxl Polizei Mannheim, Twitter, 18.3.2021, 10:59 Uhr

Fahndung läuft

Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Neben 50 Streifenwagenbesatzungen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Nach Polizeiangaben gibt es mittlerweile drei Verdächtige. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Sprengstoffexperten eingeschaltet

Die beiden Automaten befinden sich in einem Gewerbegebiet an der B36 Richtung Hockenheim bzw. an der Landstraße Richtung Ketsch. Die Kriminalpolizei hat zusammen mit Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.