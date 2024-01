Brüderpaar wegen Untreue vor Gericht

Zwei Brüder aus Mannheim sind wegen Untreue vor der Wirtschaftsstrafkammer in Mannheim angeklagt. Sie sollen im mutmaßlich insolventen Familienunternehmen Firmeninventar wie beispielsweise Fahrzeuge oder Werkzeug in andere, neu gegründete Unternehmen übertragen haben. Dabei wurden laut Anklage zur Verschleierung Scheinrechnungen in Höhe von über drei Millionen Euro ausgestellt. Die Angeklagten taten das laut Staatsanwaltschaft, obwohl ihnen bewusst war, dass sie damit die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens verstärkten. Außerdem würden viele Gläubiger durch die Vermeidung eines Insolvenzverfahrens geschädigt. Gegen drei weitere Familienangehörige, die in dem Unternehmen auch Mitarbeiter schwarz beschäftigt haben sollen, ermittelt die Staatsanwaltschaft.