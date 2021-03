per Mail teilen

Zwei Brüder stehen wegen Drogenhandels vor dem Heidelberger Landgericht. Laut Anklage wohnen sie in einer gemeinsamen Wohnung in Edingen-Neckarhausen. Von dort aus sollen sie Haschisch und Kokain verkauft haben. Außerdem bewahrten sie laut Anklage in ihrer Wohnung mehrere Messer, eine Machete, einen Baseballschläger und Pfefferspray auf, um sie bei Bedarf als Waffen einzusetzen. Darüber hinaus wirft die Staatsanwaltschaft einem der Brüder vor, bei einer Wohnungsdurchsuchung mehrere Polizisten niedergeschlagen und dabei verletzt zu haben. Da einer der beiden Angeklagten zum Tatzeitpunkt noch keine 21 Jahre alt war, wird der Fall vor der Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts verhandelt.