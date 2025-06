Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf der A5 im Kreuz Walldorf

Auf der A5 im Walldorfer Kreuz ist ein Lkw ausgebrannt. Der Fahrer kam laut Polizei bei dem Unfall ums Leben. Die A5 und die A6 bleiben jeweils in eine Richtung noch voll gesperrt.

Auf der A5 im Walldorfer Kreuz (Rhein-Neckar-Kreis) hat am Freitagmittag ein Lastwagen gebrannt. Der Fahrer kam dabei laut Polizei ums Leben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand prallte das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach gegen die Leitplanken und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Warum, ist noch unklar. Kurz darauf habe der Lkw Feuer gefangen. Der Brand breitete sich schnell aus. Es gab eine massive Rauchentwicklung.

Brennende Trümmer fielen auf die A6

Von der Brücke der A5 sind laut Polizei brennende Trümmerteile des Lastwagens auf die A6 gefallen. Zudem tropfte brennender Asphalt auf die darunter liegende A6. Davon wurde der Grünstreifen auf der A6 in Brand gesetzt. Auch die Brücke sei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Laut Polizei überprüft ein Gutachter, wie groß der Schaden an der Brücke ist und ob sie befahrbar ist oder länger gesperrt werden muss.

Staus rund um das Walldorfer Kreuz

Nach einer zwischenzeitlichen Vollsperrung aller Spuren der A5 und der A6 im Walldorfer Kreuz gab die Polizei am Nachmittag die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe und die A6 in Fahrtrichtung Mannheim wieder frei. Die A5 in Fahrtrichtung Heidelberg und die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn bleiben vorerst gesperrt. Es kommt weiterhin zu Staus rund ums Walldorfer Kreuz. Auch in den umliegenden Gemeinden ist laut Polizei kein Durchkommen.