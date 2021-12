Neues Mitglied im Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße, ZAKB, wächst weiter. Die Verbandversammlung wird heute den Beitritt der Gemeinde Wald-Michelbach zum Verband beschließen. Und zwar ab 2023. Damit gehören dann 22 Städte und Gemeinden dazu. Die Stadt Hirschhorn will im März entscheiden, ob sie dem ZAKB beitreten will. In der Verbandsversammlung wird zudem der Wirtschaftsplan 2021 verabschiedet. Bei 30 Millionen Euro Umsatz ist ein Verlust von 150.000 Euro ausgewiesen. Weiteres Thema ist das Rückwärtsfahrverbot für Müllfahrzeuge in engen Straßen. In 600 Straßen können die Fahrzeuge wegen ihrer Größe nicht zu den Häusern gelangen. Lösungsansätze werden diskutiert und im März 2022 soll entschieden werden.