Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Epfenbach schwer verletzt worden. Laut Polizei war der junge Mann auf der Kreisstraße in Richtung Eschelbronn unterwegs. Plötzlich prallte er aus noch unbekannter Ursache gegen einen Bordstein. Dadurch kam von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese, prallte gegen einen Baum und wurde dann auf die Straße zurück geschleudert. Dort blieb sein Wagen schließlich stehen. Durch den Aufprall lösten alle Airbags aus. Der 20-Jährige befreite sich selbst aus dem Fahrzeug. Er kam mit schweren aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Es wurde abgeschleppt.