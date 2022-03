Verliebtes Baumpaar hält Händchen

per Mail teilen

Sie stehen nebeneinander wie ein verliebtes Paar: Zwei Rotbuchen im Haager Gemeindewald, in der Nähe von Schönbrunn (Rhein-Neckar-Kreis), sind mit ihren Ästen zusammengewachsen.

"Hand in Hand" stehen die beiden Buchen nebeneinander Landratsamt Heidelberg

Baumpaar sieht aus wie Ehepaar

Ein fast schon romantisches Bild gibt das Rotbuchenpaar ab, das im Haager Gemeindewald vor sich hin wurzelt. Eine 100 Jahre alte Rotbuche ist über einen Ast mit ihrer 50 Jahre jüngeren Baumpartnerin ein Leben lang verbunden. Knapp zwei Meter über dem Boden sind sie zusammengewachsen.

Zusammengewachsene Bäume keine Seltenheit

Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen Akt der Eheschließung zwischen Bäumen, sondern um ein Phänomen, das in der Natur häufiger zu beobachteten ist, teilt das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in einem Schreiben mit.

Äste gleicher Baumarten können über die Jahre hinweg zusammenwachsen

Wenn zwei Bäume derselben Art nahe zusammenstehen, kann es sein, dass deren Äste beispielsweise durch Wind aneinander reiben. Dabei wird die Rinde der beiden Äste abgeschabt und das Kambium, die Wachstumsschicht, freigelegt. Das Kambium ist verantwortlich für das permanente Dickenwachstum des Baumes und seiner Äste. Wenn sich nun die offengelegten Kambiumzellen der beiden Äste berühren, verwachsen sie allmählich miteinander.

Auf die Rinde kommt es an

Diese Erscheinung kommt nicht nur bei Buchen, sondern auch bei anderen Baumarten vor. Je dünner die Rinde einer Baumart ist, desto einfacher kann das Kambium, also die Wachstumsschicht, freigelegt werden. Auch bei zwei Bäumen unterschiedlicher Art kann so etwas passieren, heißt es in der Mitteilung des Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Jedoch kommt es dabei wegen des unterschiedlichen Genmaterials weniger zu einem "Verschmelzen“ der beiden Äste, sondern vielmehr zu einem "Umschlingen“ oder "Umwickeln“.

Ein zusammengewachsenes Rotbuchenpaar im Haager Gemeindewald, nahe Schönbrunn Landratsamt Heidelberg

