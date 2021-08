Die Metropolregion Rhein-Neckar soll Kooperationspartner beim Innovationspark Künstliche Intelligenz sein, der in Heilbronn angesiedelt wird. Man freue sich über die Entscheidung der Landesregierung, das Wissenschafts-Projekt in Heilbronn zu verorten, so der Verbands-Vorsitzende Stefan Dallinger. Man sei stolz, in das Konzept der Nachbarn eingebunden zu sein. Die Metropolregion Rhein-Neckar sei traditionell ein fruchtbarer Boden für innovative Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft, so Dallinger weiter. Große Möglichkeiten biete Künstliche Intelligenz auch für den Bereich Gesundheit und Life Sciences, den man in der Metropolregion Rhein-Neckar gezielt weiterentwickeln wolle. Nun werde man zügig daran gehen, konkrete gemeinsame Projekte zu entwickeln.