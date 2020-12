Die Stadt Mannheim und das Uniklinikum wollen ab Montag zusätzliche Möglichkeiten für Corona-Tests anbieten. Ein mobiles Team des Universitätsklinikums Mannheim wird zusammen mit dem Gesundheitsamt in den Stadtteilen unterwegs sein. Die Corona-Tests sind als Angebot für Menschen gedacht, die von einer Reise zurückkommen - und außerdem für Lehrer und Beschäftigte in der Kinderbetreuung. Die Stadtverwaltung erwartet vermehrt Reiserückkehrer aus Risikogebieten und deshalb auch eine höhere Nachfrage nach Testmöglichkeiten. Bis zum 11. September sind die mobilen Teams in Schulen und Kindertagesstätten unterwegs. Damit sollen die niedergelassenen Ärzte in Mannheim entlastet werden. Wer sich testen lassen will, sollte mit einem Boarding-Pass, Tickets oder einer Hotelrechnung den gerade beendeten Auslandsaufenthalt belegen können. Personen mit Krankheitsanzeichen sollen nicht von dezentralen Testangeboten Gebrauch machen, sondern sich weiterhin bei der Hotline des Gesundheitsamtes (Tel. 0621/293 – 22 53) melden.