Seit einigen Wochen sind Hausärzte mit im Boot, wenn es darum geht, Menschen gegen Corona zu impfen. Sie ergänzen damit die Arbeit in den Impfzentren, auch in der Rhein-Neckar-Region, Mannheim und Heidelberg. Wie lange werden Impfzentren aber noch bestehen bleiben?

Klar ist, die Impfzentren werden noch eine ganze Weile bestehen bleiben. Das hat ein ein Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart gegenüber dem SWR bestätigt. Die Verträge für die Impfzentren, die es hier in der Region in Heidelberg, Sinsheim und Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis), aber auch in Mosbach (Neckar-Odenwlad-Kreis) und in Mannheim gibt, laufen eigentlich Ende Juni aus. Aber in der Landesregierung arbeite man schon daran, diese Verträge zu verlängern.

Impfzentren bis Spätsommer denkbar

Mindestens bis August oder sogar bis in den September hinein werden die Impfzentren deshalb wohl bestehen bleiben. Hintergrund ist, dass man in ein paar Wochen mit deutlich mehr Impfstoff-Lieferungen rechnet. Dann könnte tatsächlich die Situation eintreten, dass Hausärzte allein mit dem Impfen nicht mehr hinterher kommen. Noch ist es so, dass sowohl die Ärzte als auch die Impfzentren mehr leisten könnten - aber nicht genug Impfstoff da ist.

Teure Impfzentren - preiswertere Hausarzt-Impfungen?

Dass Impfzentren sehr teuer sind und dass die Hausärzte das alles wesentlich preiswerter stemmen könnten - ganz so einfach ist es nicht. Für das Land wäre es vermutlich günstiger, wenn nur die Hausärzte impfen würden. Immerhin bekommt ein Zentrales Impfzentrum, wie zum Beispiel das im Heidelberger Patrick-Henry-Village (PHV), jeden Monat rund 1,5 Millionen Euro.

Kreisimpfzentren schlagen auch noch mit gut 750.000 Euro zu Buche. Aber alleine das ist aus Sicht des Landes kein Argument, die Impfzentren schnell abzuschaffen. Und zwar mit Blick auf den organisatorischen Aufwand, der in den kommenden Wochen durch mehr Impfstoff und mehr Menschen, die geimpft werden, auf alle zukommt.

Doppelstruktur bleibt erhalten - vorerst

Es wird vorerst auch weiter eine Doppelstruktur aus Impfzentren und Impfungen durch Haus- und Betriebsärzte geben. Mittelfristig, heißt es aus dem Ministerium, sollen die Corona-Impfungen aber komplett in den niedergelassenen Praxen sowie bei den Betriebsärzten durchgeführt werden.