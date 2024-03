per Mail teilen

Bei einer Zugkollision im Mannheimer Rangierbahnhof ist am vergangenen Donnerstag ein hoher Sachschaden entstanden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Am vergangenen Donnerstag ist ein Güterzug mit einer Rangierlok im Mannheimer Rangierbahnhof zusammengestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach Angaben der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt, könnte aber bis zu zwei Millionen Euro betragen, so ein Sprecher der Behörde.

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung ermittelt

Der Fall in Mannheim werde untersucht, weil er für die Eisenbahnsicherheit relevant ist. Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung gibt es seit 2017. Sie analysiert gefährliche Ereignisse im Bahnverkehr. Der Mannheimer Rangierbahnhof gilt als einer der größten in Europa. Pro Tag werden dort über 5.000 Waggons zu Güterzügen zusammengestellt.