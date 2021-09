Zu wenig Notfallsanitäter in Heidelberg und Rhein-Neckar

per Mail teilen

Landesweit fehlen hunderte Männer und Frauen im Rettungsdienst. Die Folge: Überstunden und Doppelschichten für diejenigen, die da sind. An Nachwuchs mangelt es aber nicht.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) berichtete auf SWR-Anfrage, dass sie in Baden-Württemberg derzeit 25 unbesetzte Stellen haben. Auch das Deutsche Rote Kreuz im Gebiet Rhein-Neckar und Heidelberg bestätigte, es sehe gerade nicht rosig aus. Bei den Maltesern sind in ganz Baden-Württemberg rund fünf Prozent der Stellen unbesetzt. Im Einsatzgebiet Rhein-Neckar und Heidelberg fehlen vier Notfallsanitäter. Doch die Rettungswagen müssen weiterhin einsatzbereit sein. Die Notfallsanitäter, die da sind, müssen die fehlenden Stellen kompensieren.

Druck auf Notfallsanitäter steigt

Maximilian von der Brüggen ist seit zehn Jahren Notfallsanitäter bei den Maltesern. Geht ein Notruf aus Heidelberg oder Rhein-Neckar ein, ist er im Einsatz. Eigentlich mag er seinen Job, doch der Personalmangel belastet ihn. Der Druck sei da, denn er wolle die Bevölkerung und auch seine Arbeitskollegen nicht im Stich lassen.

Maximilian von der Brüggen ist Notfallsanitäter bei den Maltesern im Gebiet Rhein-Neckar und Heidelberg. SWR

"Wenn der Rettungswagen nicht fährt, dann sterben Menschen - ganz einfach."

Dennoch lässt es sich nicht ganz vermeiden, dass doch mal ein Rettungswagen stehen bleibt. Im August seien zwei Rettungswagen unbesetzt geblieben und anfangs auch insgesamt 60 Dienste, sagte Thomas Werner, Bereichsleiter bei den Maltesern. Das habe man mit Doppelschichten und Überstunden kompensiert und sogar der Geschäftsführer sei mal eingesprungen, so Werner.

Thomas Werner ist der Bereichsleiter bei den Maltesern und übernimmt die Dienstplanung. SWR

Einsatzzahlen steigen

Ein Grund für die Personalnot im Rettungsdienst ist, dass es immer mehr Einsätze gibt und somit mehr Rettungswagen auf die Straßen müssen. Es gibt also mehr Arbeit als Personal, obwohl es an Nachwuchs nicht mangelt.

Beliebter Beruf bei jungen Menschen

Alle 18 Ausbildungsplätze bei den Maltesern in Rhein-Neckar und Heidelberg sind besetzt. Auch ein Sprecher des ASB sagte, dass sie pro Jahrgang 80 Auszubildene in Baden-Württemberg haben. Doch laut Thomas Werner könne man mit den Auszubildenden derzeit nur die Fluktuation ausgleichen, nicht aber den steigenden Einsatzbedarf. Künftig reiche aber der Nachwuchs aus, um den Personalmangel zu beheben, sagte ein DRK-Sprecher. Im Schnitt würden sich zehn junge Menschen auf einen Ausbildungsplatz bewerben, so der Sprecher.

Die Malteser in Heidelberg bilden auch Notfallsanitäter aus. SWR

Notfallsanitäter bleiben nicht lange im Job

"Die Personalnot besteht aus meiner Sicht deshalb, weil wir unser Personal nicht binden können."

Notfallsanitäter blieben im Schnitt nur ein paar Jahre im Dienst, dann wechselten sie den Beruf, sagte Werner - einerseits wegen der Überbelastung, andererseits aber auch, weil der Beruf anfangs viel attraktiver scheint. Die Einsatzzahlen sind zwar gestiegen, doch die Notfallzahlen sind zurückgegangen. Heißt: Oftmals wird der Notruf betätigt, der Rettungswagen rückt an und dann erweist sich der anfängliche Notfall gar nicht als solcher. Ein gebrochener Zeh oder wenn jemand zu viel Alkohol getrunken hat gehören laut Maximilian von der Brüggen beispielsweise nicht zu richtigen Notfällen. Thomas Werner ist der Meinung, dass die Notfallsanitäter sich etwas anderes von dem Beruf erwünschen, als er ihnen dann letztlich biete. Auch deshalb wechseln vermutlich viele den Beruf.