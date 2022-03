Babyboom im Heidelberger Zoo

per Mail teilen

Nach der langen Corona-Zwangspause gibt es endlich wieder einen Lichtblick für den Heidelberger Zoo. In den vergangenen Monaten hat es dort jede Menge Nachwuchs gegeben – und die süßen Tierbabys sind echte Besuchermagnete.

Eins der drei süßen Sumatratiger-Mädchen SWR

Sumatra-Tiger stehen auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. In freier Wildbahn gibt es weltweit nur noch 370 Exemplare. Umso erfreulicher war es, als am 27. Februar im Heidelberger Zoo drei Sumatratiger-Mädchen zur Welt kamen: Kein Wunder, dass Jambi, Dumbai und Saba zu den Publikumslieblingen des Tierparks gehören.

"Das war ein richtiger 6er im Lotto. Die Mutter hat zum zweiten Mal geworfen, aber der erste Wurf ist innerhalb der ersten paar Tage leider verstorben. Umso glücklicher sind wir, dass es jetzt geklappt hat."

Zwei kleine Gürtelvaris

Gute Nachrichten auch bei den Affen aus Madagaskar: Die in ihrer Heimat gefährdeten Gürtelvaris haben im April ebenfalls Nachwuchs bekommen – zwei Jungs. Im Januar wurde außerdem noch Merle geboren, das syrische Braunbär-Mädchen.

"Merle ist immer sehr auf Trab, sie ist total süß und es macht richtig Spaß, sie den ganzen Tag zu beobachten."

Zwölf kleine Landschildkröten

In der Natur wird der Lebensraum der Landschildkröten immer mehr zerstört SWR

Auch bei den ägyptischen Landschildkröten hat es Nachwuchs gegeben . Auch diese Art kämpft nach Angaben von Zoodirektor Klaus Wünnemann um ihre Existenz. Tourismus und Landwirtschaft haben ihren natürlichen Lebensraum weitgehend zerstört.

"Wir haben jetzt zwölf von diesen kleinen Schildkröten geschlüpft und damit haben wir im letzten Jahr fast 90 Prozent aller Zoo-Nachzuchten in Deutschland erzielt."

Mini-Esel und kleine Präriehunde

Gemeinsames Faulenzen: Die Kleinen lernen von den Großen. (Quelle: Zoo Heidelberg) Heidrun Knigge/Zoo Heidelberg

Neben all den geschützten und exotischen Exemplaren haben aber auch andere Zoo-Tiere zum Baby-Boom beigetragen: Darunter die nordamerikanischen Präriehunde und die Hausesel. Dass diese Arten nicht ganz so selten sind, ändert aber nichts am Niedlichkeits-Faktor ihres Nachwuchses.