Zoo und Museum arbeiten für "Eiszeit"-Schau zusammen

Der Heidelberger Zoo und die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim arbeiten für die "Eiszeit"-Ausstellung zusammen. Das teilte der Zoo am Mittwoch mit. Den ausgestorbenen Eiszeit-Tieren, die im Mannheimer Museum zu sehen sind, will der Zoo die lebendigen Vertreter der aktuellen Tierwelt mit Zusatzinfos zur Ausstellung in Mannheim gegenüberstellen. Im Rahmen der Kooperation können Besucher eine Eintrittskarte kaufen, die für beide Einrichtung gültig ist - in einer Einrichtung ist der Eintritt dann ermäßigt.