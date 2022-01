Zoo öffnet nach Vogelgrippe-Fällen wieder

per Mail teilen

Der Zoo Heidelberg ist ab Freitag wieder für Besucher geöffnet. Er war am 13. Januar wegen der Vogelgrippe geschlossen worden. Das Land und die Stadt Heidelberg hatten die Schließung angeordnet, weil Anfang Januar eine Rothalsgans an der Krankheit verendet und die Vogelgrippe bei weiteren Tieren festgestellt worden war. Die Schließung des Zoos sollte dazu dienen, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Nun könne der Tiergarten wieder öffnen, weil das Zoo-Team schnell ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt habe, heißt es in einer Mitteilung. Bei den jüngsten Proben, die im Rahmen der Schutzmaßnahmen bei den Zoovögeln genommen wurden, konnten keine weiteren Vogelgrippe-Erreger festgestellt werden. Es könne aber im weiteren Verlauf der Schutzmaßnahmen noch einmal nötig werden, den Zoo für kurze Zeit zu schließen.