Die drei Elefantenbullen im Heidelberger Zoo bekommen eine neuen Mitbewohner: Namsai. Er kommt aus dem Zoo Kolmarden in Schweden. In Heidelberg soll er sich weiterentwicklen.

Mit seinen fast acht Jahren sei der Jungbulle bereit, sich von seiner Geburtsgruppe zu lösen, heißt es von Seiten des Heidelberger Zoos. So könne er von einem Elefanten-Teenager zu einem selbstbewussten Elefantenbullen heranwachsen.

Namsai aus Schweden: Er wird der jüngste Elefant der Bullengruppe sein. Zoo Kolmarden

Junger Schwede

Elefant Namsai ist damit der jüngste Elefant in Heidelberg. Wie es Elefanten in freier Wildbahn in diesem Alter ebenfalls tun würden, schließt er sich einer Gruppe anderer männlicher Elefanten an. Und zwar Tarak, Yadanar und Ludwig. Mit ihnen soll Namsai die nächsten Jahre zusammenleben. Noch weiß natürlich keiner genau, wie und ob die Vergemeinschaftung klappen wird.

Zwischenstation Heidleberger Zoo

Namsai soll in der neuen Gruppe alle Verhaltensweisen lernen, die für das Gemeinschaftsleben wichtig sind. Sobald die Bullen sozial gereift seien, meist mit zehn bis zwölf Jahren, könnten sie Heidelberg verlassen, um in anderen Zoos eine eigene Zuchtgruppe zu übernehmen.