Mindestlohn: Zoll kontrolliert in Heidelberg

Zollbeamte haben am Donnerstag in Heidelberg kontrolliert, ob den Beschäftigten der Mindestlohn von zwölf Euro gezahlt wird. Bundesweit gab es solche Kontrollen.

Die Beamten des Hauptzollamtes Karlsruhe waren seit Donnerstagvormittag in mehreren Betrieben in Heidelberg im Einsatz - unter anderem in Cafés und einer Reinigung. Dort wurden Geschäftsinhaber und Mitarbeiter befragt sowie Geschäftsunterlagen kontrolliert.

Mindestlohn-Verstöße: Verdachtsfälle in Heidelberg werden geprüft

Bei drei Betrieben in Heidelberg gab es den Verdacht, dass der gesetzliche Mindestlohn von zwölf Euro nicht eingehalten wird, so eine Sprecherin des Hauptzollamtes. In diesen Fällen müsse weiter ermittelt werden, inwieweit es sich um wirkliche Verstöße handele.

In Heidelberg und Umgebung wurden heute vor allem der Einzelhandel und Gastronomiebetriebe kontrolliert. Dabei handelte es sich aber nur um Stichproben, ohne dass es konkrete Verdachtsmomente gegeben hätte.

"Es hat auch einen präventiven Charakter, dass wir (...) bundesweit im Einsatz sind. Wir wollen zeigen, dass Schwarzarbeit kein Kavaliersdelikt ist und dass wir dagegen vorgehen."

Schwerpunkte: Mindestlohn und Schwarzarbeit

Der Mindestlohn wurde am 1. Oktober 2022 auf zwölf Euro pro Stunde angehoben. In Baden-Württemberg sind insgesamt rund 200 Zollbeamte in zwei Schichten am Donnerstag bis in die Abendstunden im Einsatz. Schwerpunkt der bundesweiten Aktion ist die Einhaltung des Mindestlohns, aber auch die Bekämpfung von Schwarzarbeit.